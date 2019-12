Acontece Nova loja da Panvel no Bourbon Country será uma das maiores na Capital

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Com espaço duplicado, filial será reaberta nesta sexta-feira (6/12) Foto: Banco de dados/O Sul Foto: Banco de dados/O Sul

A Panvel do Bourbon Country está ganhando cara nova. Localizada no primeiro piso do shopping, a loja teve seu espaço duplicado para 200m², tornando-se uma das maiores da rede em Porto Alegre. Uma intensa reestruturação foi realizada a fim de oferecer ao público jornadas de compras mais práticas e funcionais, o que inclui mais de 13 mil itens à disposição do cliente, entre medicamentos e um amplo portfólio de higiene e beleza. Com inauguração prevista para amanhã (06/12), o horário da loja também foi estendido, passando a funcionar das 8h às 23h.

Para qualificar ainda mais a experiência de compra dos clientes, a equipe de profissionais da loja foi reforçada em 30%. “A Panvel do Bourbon Country foi pensada para a conveniência do cliente, visando integrar-se à sua rotina. Nessa linha, o projeto se atentou a detalhes específicos, como possibilitar a circulação dos carrinhos de supermercado nos corredores da farmácia”, explica Roberto Coimbra Santos, Diretor Executivo de Operaçōes do Grupo Dimed. A expectativa é que a filial concentre um dos maiores volumes de vendas da rede na Capital gaúcha, aproveitando em especial o grande fluxo de consumidores que frequentam diariamente o hipermercado.

O mix de produtos de beleza foi ampliado e os clientes passam a ter um suporte de consultores de beleza e apoio farmacêutico sobre os itens da categoria. Além da marca própria Panvel, formada por mais de 700 produtos, a loja terá produtos de higiene e beleza de diversas marcas consagradas nacionais e internacionais, como La Roche-Posay, Vichy, Roc, Vult e Revlon.

Ao todo, a rede conta com 118 lojas em Porto Alegre. Todas estão conectadas ao Click & Retire, que possibilita a retirada de produtos comprados pelo www.panvel.com ou Aplicativo Panvel. Os clientes da Capital ainda têm à disposição o Panvel Pay, funcionalidade da plataforma Panvel Omnipharma que permite pagamentos apenas com o celular através do cartão cadastrado no aplicativo Panvel. Com estas e outras ferramentas, a rede integra seus diferentes canais nos ambientes físico e digital a fim de estreitar a proximidade com o consumidor.

Sobre a Panvel

Com quase 50 anos de história e cerca de 450 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São 13 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de 700 Produtos Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas à uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Click & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.

A rede faz parte do Grupo Dimed, também detentor da distribuidora de medicamentos e produtos de higiene e beleza Dimed e do laboratório Lifar, divisão de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos, responsável pela elaboração de produtos para grandes marcas no Brasil e no exterior, além dos produtos de marca própria Panvel.

A qualidade no atendimento e seu mix completo fidelizam seus clientes. A Panvel investe também em ações de responsabilidade socioambiental, com destaque para o Troco Amigo, que beneficia hospitais da Região Sul; Destino Certo, em que medicamentos vencidos ou em desuso são recolhidos e descartados de forma correta; e o Menos Sacolas na Natureza, que reduz o uso de sacolas plásticas.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário