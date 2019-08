Nova máquina da rede Vero reúne apps de gestão e pagamento com cartão

A Vero, rede de adquirência da Banrisul Cartões, lançou mais uma solução para atender aos lojistas, a Vero Smart – um POS digital. Com o conceito all-in-one, a solução vem para facilitar o dia a dia do varejo com a proposta de agregar aplicativos de gestão e pagamentos com cartão em um único equipamento.

A nova máquina possui sistema Android, processador de alta capacidade e bateria com longa duração. Também apresenta um design moderno, é 100% touch screen, possui conexão 3G e Wifi, leitor contactless para pagamentos por aproximação e câmera para leitura de QR Code e código de barras. A máquina conta, ainda, com um teclado físico que pode ser acoplado para garantir acessibilidade aos compradores com deficiência visual.

Com a Vero Smart em mãos, o lojista terá uma plataforma evolutiva que traz como maior diferencial a possibilidade da instalação de aplicativos por meio da Vero Store, a loja de apps da Vero. Alguns aplicativos como o Vero Banrisul e Vero NFC-e já vêm disponíveis na máquina.

Os planos de contratação preveem a possibilidade de isenção total de aluguel para até seis equipamentos.

