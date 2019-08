Está disponível no site da Prefeitura de Porto Alegre a nova pesquisa de preços dos combustíveis do Procon municipal, feita entre 7 e 8 de agosto em 50 estabelecimentos. A gasolina comum varia de R$ 4,299 a R$ 4,699 o litro. Já o etanol oscila entre R$ 3,699 e R$ 4,399. Quanto ao diesel S500, os preços vão de R$ 3,157 a R$ 3,699, enquanto os do diesel S10 ficam entre R$ 3,390 e R$ 3,799.

