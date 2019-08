Inauguração da nova ponte do Guaíba deverá acontecer em 2020, segundo Ministro

Iniciada em 2014, a construção da nova ponte do Guaíba deverá ser totalmente concretada em setembro deste ano, e a inauguração vai acontecer em abril de 2020, segundo informou o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele esteve em Porto Alegre e visitou as obras nesse sábado (3).

Outra questão abordada pelo ministro foi a remoção das famílias que vivem na região das Ilhas. Ele comentou que elas já avançaram bastante, porém ainda não foram totalmente resolvidas, podendo causar modificações nas obras.

“Estamos terminando a concretagem e fechando a parte principal. Faltam poucas aduelas. Então, estamos muito bem. Ainda há uma questão de desocupações, o que é sempre relevante, nos preocupa bastante, mas vamos tentar equacionar o mais rápido possível para que possamos liberar essa obra para a sociedade”, observou Freitas.

O ministro ainda fez uma visita nas obras da BR-116 em Morro Reuter, e nas do Aeroporto Salgado Filho. Também lembrou que a dragagem do Porto do Rio Grande deve ser concluída em dois meses, garantindo que que o estado deverá receber mais investimentos.

Andamento das obras

As obras dos 2,9 km da nova Ponte do Rio Guaíba e dos 9,4 km de acessos estão 80% concluídas. Orçado em R$ 757,4 milhões, o empreendimento tem previsão de conclusão até o 1º semestre do próximo ano. Entre os principais benefícios estão redução de congestionamentos, melhoria na segurança e na trafegabilidade na Região Metropolitana de Porto Alegre e maior fluidez na ligação da capital gaúcha com as regiões oeste e sul do Estado, inclusive com o Porto do Rio Grande.

