Nova sede da Procuradoria da República do RS é inaugurada com presença de Raquel Dodge

A nova sede da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul (PRRS) foi inaugurada, no bairro Praia de Belas. O evento de inauguração, que ocorreu nesta sexta-feira (16), contou com a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, além de outras autoridades. Evento foi marcado também pela apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, do Pão dos Pobres.

Em discurso, Marchezan defendeu que os detentores de cargos públicos devem buscar o equilíbrio: “os senhores, procuradores e representantes do Judiciário, têm o papel de contribuir para que os extremistas voltem ao ponto de equilíbrio, em muitas áreas. O combate à corrupção é uma pauta essencial, e que esta nova casa sirva como maior instrumentação para que possam fazer isso”, enfatizou.

Em sua manifestação, Raquel Dodge lembrou que o novo prédio foi tocado na gestão de duas mulheres: ela e a procuradora-chefe, Patrícia Núñez Weber. De acordo com Dodge, é raro que isso aconteça no domínio das obras públicas do Brasil: “Que isso sirva de exemplo para as meninas do país que são estudiosas e têm o sonho de empreender. Que superem os obstáculos e sejam o que quiserem na vida privada ou pública”, reiterou a procuradora. Dodge reforçou também que o Ministério Público Federal (MPF) é plural e democrático, e os membros devem ter coragem e independência.

Para a procuradora-chefe, Patrícia Núñez Weber, a inauguração da sede própria do MPF na capital gaúcha é um sonho concretizado e simboliza que a instituição está mais próxima dos cidadãos, mais estruturada e forte para a promoção da justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito.

Procuradoria da República no Rio Grande do Sul

A Procuradoria conta com 28 procuradores, divididos nas áreas criminal, cível, de combate à corrupção (núcleos mistos), ambiental (núcleos mistos), controle externo da atividade policial e sistema prisional.

Nova Sede

A estrutura conta com uma sala de atendimento ao cidadão, para receber notificações de irregularidades, representações, solicitações de informação e outras demandas direcionadas ao MPF. As necessidades da sociedade poderão ser endereçadas ao MPF diretamente na unidade da Procuradoria da República no RS ou pela internet, através do Sistema Cidadão. Antes da mudança para a nova sede, os serviços eram realizados na Praça Rui Barbosa, no Centro Histórico, em prédio da União cedido ao MPF.

Durante o processo de alteração de endereço, a Procuradoria-Geral da República doou mais de 800 itens de mobiliário para a Prefeitura de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão fará um “brique de móveis” em setembro, no prédio da Usina do Gasômetro, e vai distribuí-los entre as demais secretarias – principalmente àquelas com maior carência de estrutura.

