A Prefeitura de Porto Alegre e a Empresa Pública de Transporte e Circulação apresentam nesta sexta-feira (30), a nova sinalização viária que foi concluída na rua João Alfredo, na Cidade Baixa. Serão esclarecidos o redesenho e a aplicação de urbanismo tático. A proposta é uma nova ocupação do espaço público durante o dia, com mais segurança no trânsito e mais harmonia entre os frequentadores.