Nova turnê da Madonna será ‘livre de telefones’; entenda

Stories, lives, vídeos e fotos do show? Não na nova turnê da Madonna. A empresa responsável pela venda dos ingressos da turnê do novo álbum da cantora, “Madame X”, enviou um e-mail aos compradores avisando que o evento será uma experiência ‘livre de telefones’.

Quem for assistir pode levar o seu smartphone, mas os eletrônicos ficarão lacrados até o final do show. Fotos poderão ser feitas, mas somente em áreas específicas. De acordo com o comunicado, quem insistir em usar o celular nas áreas proibidas será expulso do show. A turnê Madame X começa no dia 17 de setembro, em Nova York. Os shows ocorrerão nos Estados Unidos e na Europa, celebrando o 14º disco da norte-americana, que foi lançado no dia 14 de junho.

Confira a mensagem enviada aos fãs: “Esse evento será uma experiência livre de telefones. O uso de celulares, smartwatches, acessórios smart, câmeras ou dispositivos de filmagem não será permitido na área de performance. Por favor, anote a localização do seu assento antes de entrar no prédio — você não poderá acessar seus ingressos depois que eles forem digitalizados”.

