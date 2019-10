O conselho da cidade de Nova York aprovou nesta quarta-feira (30) a proibição do comércio de foie gras na cidade a partir de 2022. Ativistas consideram que a produção da iguaria, um patê feito com fígado de ganso ou pato, desrespeita os direitos dos animais. As aves são alimentadas de maneira forçada, com um tubo enfiado diretamente na garganta, para que fiquem gordas.