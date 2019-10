Novas faixas exclusivas para ônibus entram em operação nesta segunda em Porto Alegre

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir desta segunda-feira (21), entram em operação as faixas exclusivas para ônibus e lotações na avenida Independência e na rua Mostardeiro, no bairro Independência, em Porto Alegre.

Os trechos no sentido Centro-bairro estão devidamente demarcados com sinalização vertical (placas) e por uma sinalização horizontal através de faixa azul contínua, com início após a praça Dom Sebastião, junto ao colégio Rosário, até a rua Florência Ygartua. A circulação exclusiva para o transporte coletivo ocorre de segunda a sexta-feira das 6h às 9h e das 16h às 20h. Nos demais períodos, o trânsito de automóveis será permitido.

O local vai passar por um período de acompanhamento e orientação aos motoristas em que haverá reforço nas ações educativas e presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado daquele espaço.

“A faixa exclusiva não representa apenas uma obra na via, mas uma verdadeira mudança de cultura. Significa a priorização do coletivo para quem mais precisa. As faixas exclusivas são sinônimo do mais moderno compartilhamento na utilização do espaço da via pública”, disse o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano.

De acordo com estudos técnicos, a faixa exclusiva da avenida Independência, com 1.150 metros, diminuirá, em média, em sete minutos o tempo que os ônibus levam para percorrer o trajeto até a rua Ramiro Barcelos. Já o trecho da rua Mostardeiro, com 500 metros, terá uma diminuição de três minutos.