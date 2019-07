Novela portuguesa com vozes do Brasil

Portugal transmite telenovelas brasileiras com o áudio original desde 1977 (“Gabriela”, com Sônia Braga, foi a primeira). O Brasil de 2019, porém, continua dublando ou legendando as produções lusitanas. A novela “Ouro Verde”, que estreou nesta semana pela Band, segue este modelo: a voz dos protagonistas foi substituída pela de atores com sotaque brasileiro.

