O secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, reuniu-se com deputados estaduais, nessa quinta-feira, a fim de discutir o novo código ambiental do Rio Grande do Sul, que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Os parlamentares pediram um prazo maior para análise dos itens previstos na proposta. A atual legislação gaúcha do setor está em vigor desde 1994.