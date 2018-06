Novo estúdio dedicado à beleza inaugura em Porto Alegre

A empresária e maquiadora profissional, Ariane Nunes, inaugura no dia 16 de junho, o AN Studio (Av. João Wallig, 660, sala 1406) – novo espaço dedicado à beleza na capital gaúcha. Entre os serviços do estúdio estão: maquiagem tradicional e artística, maquiagem airbrush, micropigmentação de sobrancelhas e lábios, depilação egípcia e design de sobrancelhas. O local também contará com dois ambientes, um com tatuador e outro dedicado à colocação e manutenção de cílios.

Após trabalhar como gerente de uma loja de departamento, Ariane quis empreender e fazer algo que amava. Em 2014, começou a carreira como maquiadora e hoje atende clientes de todo o Brasil e exterior. “Sempre investi muito em cursos e material de qualidade para que eu fosse reconhecida no mercado pela minha excelência desde o início”, conta a empreendedora.

Por meio da maquiagem, a profissional descobriu o poder das sobrancelhas no rosto – desde a composição das expressões ao semblante. Com muito estudo sobre visagismo, Ariane tem propriedade para falar sobre o assunto. “As mulheres estão amando essas técnicas de correção e valorização, com resultados naturais e realistas. Muitos podem pensar que é apenas um procedimento estético, mas não têm ideia do impacto positivo que isso causa da vida delas. Amo colaborar para esse empoderamento!”, revela.

O objetivo da empresária é que o AN Studio torne-se referência em Micropigmentação e Maquiagens do Rio Grande do Sul. Entre os planos de expansão está o oferecimento de cursos voltados para essas áreas da beleza.

