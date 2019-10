Novos modelos de iPhone chegam ao Brasil

Os novos modelos de iPhone – 11, 11 Pro e 11 Pro Max – começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (18) no Brasil. Eles foram lançados no mês passado na Califórnia (EUA) em evento da Apple.

As principais novidades são: câmeras triplas, restritas às versões mais caras, que permitem gravar em 4K e chamaram a atenção durante o lançamento; o “modo noite”, que garante fotos com mais detalhes em lugares com baixa iluminação; bateria maior, que durou até 22 horas no iPhone 11 Pro Max; o processador A13 Bionic, 20% mais potente do que o anterior e o mais parrudo em smartphones; carregador rápido, incluso nas versões mais caras.

Também chamou a atenção o uso do termo “Pro”. Antes exclusiva das linhas de Macs, MacBooks e iPads, essa novidade mostra que a empresa quer dar uma cara profissional também para os smartphones. Os modelos 11 Pro e 11 Pro Max contam com tela OLED, de maior definição.

Preços

iPhone 11

64 GB, por R$ 4.999

128 GB, por R$ 5.299

256 GB, por R$ 5.799

iPhone 11 Pro

64GB, por R$ 6.999

256GB, por R$ 7.799

512GB, por R$ 8.999

iPhone 11 Pro Max