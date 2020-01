Polícia Novos policiais prendem traficantes e apreendem cocaína e crack na fronteira com o Uruguai

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

A ação ocorreu em Santana do Livramento durante o quarto dia de operação dos novos policiais. Foto: Divulgação/PRF A ação ocorreu em Santana do Livramento durante o quarto dia de operação dos novos policiais. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta segunda-feira (13), na BR 293, em Santana do Livramento, novos policiais integrantes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois traficantes, apreendeu dois automóveis e mais de 6 kg de cocaína e crack.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um Sandero de Viamão. Ao realizarem a revista do veículo, encontraram três tabletes de cocaína e três tabletes de crack escondidos nos painéis das portas. O condutor do veículo, um homem de 34 anos, com antecedentes policiais por tráfico de drogas, primeiro disse aos policiais que estava indo comprar ventiladores no país vizinho. Após receber voz de prisão, admitiu que estava sendo pago para transportar a droga até a fronteira.

Outra equipe da PRF abordou um HB20 de Viamão, que transitava à frente do Sandero. A condutora, uma mulher de 34 anos e sem antecedentes policiais, inicialmente disse que teria sido paga para comprar bebidas no Uruguai. Após ser presa, ela admitiu que sua função era avisar o condutor do Sandero sobre a presença de operações policiais, mas que desta vez a polícia tinha sido rápida na abordagem e ela não conseguira fazer o aviso a tempo.

Os dois criminosos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para a área judiciária local. Os veículos e os entorpecentes foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça.

