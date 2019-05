Novos protestos contra o bloqueio de verbas na educação ocorrem hoje em todo país

Novos protestos contra o bloqueio de verbas na educação foram marcados para o país inteiro nesta quinta-feira (30). Em Porto Alegre, os estudantes estão concentrados, desde o inicio da tarde, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir das 18 horas, os alunos vão até a Esquina Democrática, onde se reunirão com outro grupo.

Os organizadores da manifestação, comandada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), tem como objetivo transformar o evento de hoje em algo maior do que o realizado no dia 15, porém, por não contar com o apoio do sindicato dos professores, essa expectativa pode não ser atendida.

Em publicação no Twitter, o ativista e ex-candidato a presidência do Brasil Guilherme Boulos publicou a agenda com os principais pontos de concentração.

Mobilizações agora de tarde do #30MpelaEducacao: São Paulo – 17h no Largo da Batata Rio de Janeiro – 16h na Candelária Belo Horizonte – 17h na Praça Afonso Arinos Fortaleza – 14h na Praça da Gentilândia Porto Alegre – 18h na Esquina Democrática Recife – 15h na Rua Aurora — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 30, 2019

