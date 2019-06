As autoridades de aviação dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (26) que encontraram um novo “risco em potencial” no Boeing 737 Max. Assim, as companhias aéreas terão de aguardar mais tempo do que o previsto para retomar os voos com esse modelo. A Administração Federal de Aviação norte-americana proibiu voos após acidentes na Indonésia, no fim do ano passado, e na Etiópia, em março.

