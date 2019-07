Número de eleitores que ainda não fizeram a biometria chega a 31%, afirma TSE

Com o objetivo de facilitar e agilizar a votação, A Justiça Eleitoral começou a realizar identificação biométrica nas eleições. Os primeiros cadastros foram feitos em 2008 e, até agora, em 2019, ainda faltam cerca de 45 milhões de pessoas realizarem o cadastramento.

Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores cadastrados no sistema biométrico de votação chegou a 69,57%. Conforme os dados, 101 milhões, dos 146 milhões de eleitores brasileiros, estão com as digitais inseridas no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. A meta é alcançar mais de 35 milhões de eleitores até o fim de 2020.

Estados

Segundo o TSE, 11 estados concluíram o processo de cadastramento. Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins atingiram marca de 100% de eleitores identificados pela biometria.

