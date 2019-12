Notas Mundo Número de mortos em erupção de vulcão sobe para seis

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

O número de mortos na erupção do vulcão da Ilha Branca, na Nova Zelândia, subiu para seis nesta terça-feira (10). Oito turistas seguem desaparecidos e as autoridades não acreditam que tenham sobrevivido. Trinta e uma pessoas, entre 13 e 72 anos, estão internadas em sete hospitais. Entre os feridos, 27 tiveram queimaduras em até 30% do corpo.

