15 de dezembro de 2019

O levantamento foi feito pelo Observatório do Clima com base em dados do governo federal Foto: Agência Brasil Desmatamento das florestas respondem pela principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Em meio ao aumento do desmatamento e às queimadas crescentes na Amazônia em 2019, as multas aplicadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) por crimes ambientais diminuíram neste ano. Os autos de infração registrados de janeiro a novembro são os menores dos últimos 15 anos, indica um levantamento feito pelo Observatório do Clima com base em dados do governo federal.

Nos primeiros 11 meses de 2019, foram aplicadas 10.270 multas, número 25% menor do que o verificado no mesmo período de 2018 (13.776).

Para o Observatório do Clima, coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir as mudanças climáticas, a queda no número de multas indica um “desmonte” das políticas ambientais. “A falta de fiscalização adequada para combater o crime ambiental acaba elevando a sensação de impunidade e resultando em mais desmatamento”, disse Carlos Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima.

