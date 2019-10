O 34º Natal Luz de Gramado começa nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), inicia a 34ª edição do Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha. A solenidade de abertura acontece no Palácio dos Festivais, às 18h30min, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado e a chegada do Papai Noel.

Na sequência, o Show de Acendimento em frente ao Palácio dos Festivais abre a série de grandes espetáculos do Natal Luz. A Gramadotur, autarquia municipal que promove o Natal Luz, promete um grande evento até o dia 12 de janeiro de 2020.

Serão aproximadamente 400 apresentações, entre grandes shows, espetáculos musicais, desfiles, paradas, concertos, teatro e música. A organização espera superar os números de anos anteriores, que chegaram a mais de 2 milhões de turistas no período do Natal Luz.

Confira a programação para a abertura do evento e para este final de semana:

Dia 24 de Outubro – quinta feira

18h30 – Abertura Oficial do 34º Natal Luz – Palácio dos Festivais.

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado. Papai Noel.

20 horas – Show de Acendimento.

Dia 25 de Outubro – sexta feira

16 horas – Parada de Natal – Avenida Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Bocalis canta os Símbolos de Natal – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – A Lenda do Bosque de Natal – ExpoGramado.

Dia 26 de Outubro – sábado

16 horas – Parada de Natal – Avenida Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Show Brasil – Natal do Sul – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Illumination – Lago Joaquina Bier.

Dia 27 de Outubro – domingo

16 horas – Parada de Natal – Avenida Borges de Medeiros.

17 horas – Trupe de Natal – Vila de Natal.

19 horas – Tenor Evandro Martins – Rua Coberta.

20 horas – Show de Acendimento – Palácio dos Festivais.

21 horas – Desfile A Magia do Noel – ExpoGramado.