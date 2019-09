O 34º Natal Luz de Gramado já vendeu mais de 80 mil ingressos

Faltando pouco menos que 30 dias para o início oficial do 34º Natal Luz de Gramado a Gramadotur contabiliza mais de 80 mil ingressos vendidos. Já foram arrecadados quase R$ 11 milhões na venda dos ingressos para os três espetáculos pagos. O Illumination, que acontece no Lago Joaquina Rita Bier lidera as vendas com mais de 36 mil ingressos vendidos. O Desfile – A Magia do Noel vendeu quase 31 mil ingressos e a Lenda do Bosque de Natal contabiliza cerca de 14 mil ingressos adquiridos.

Os ingressos custam a partir de R$ 165, de acordo com o espetáculo e localização. Existem opções diferenciadas como o “Tapete Vermelho” que inclui um coquetel que antecede a apresentação. E estão disponíveis para aquisição no site oficial http://www.natalluzdegramado.com.br.

O maior evento natalino do Brasil é promovido pela Autarquia Municipal Gramadotur e acontece de 24 de outubro a 12 de janeiro de 2020 proporcionando oportunidade de comprovar que “Aqui a Magia é Real”.

Além dos espetáculos pagos, cabe destacar que a programação do Natal Luz de Gramado oferece uma extensa programação gratuita ao longo dos 81 dias do

evento. Destaque para o tradicional Show de Acendimento, além da Trupe de Natal, Árvore Cantante, Parada de Natal, Vila de Natal, Tannembaumfest e os shows da Rua Coberta.

