O aquecimento global deve elevar o nível do mar em até um metro neste século

Se nada mudar, até 2100, o aumento do nível do mar pode alcançar até um metro de altura, o que pode fazer com que milhões de pessoas que moram em áreas costeiras e ilhas tenham que deixar suas casas . Este é um dos destaques do relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), divulgado nesta quarta-feira (25). As informações são do jornal O Globo.

Segundo os especialistas envolvidos no trabalho, há uma tendência de elevação do nível do mar que não era observada em séculos anteriores. O relatório mostra que existe hoje uma variação nos níveis em uma taxa anual.

Foram analisados diversos estudos científicos publicados até maio de 2019, levantamentos que comprovam que os níveis do mar estão subindo.

O trabalho do órgão ligado às Nações Unidas analisa e compila as descobertas científicas mais recentes sobre a mudança climática, o oceano e a criosfera – água em estado sólido, como geleiras.

Ainda entre os destaques alarmantes do relatório, está o fato de que, com o aquecimento da água, oceanos se tornarão mais ácidos, causando impactos na vida marinha. Além disso, o documento aponta que, até o fim deste século, a frequência de ondas de calor marinhas pode aumentar em 50 vezes, chegando a uma variação de 3ºC ou 4ºC.

De acordo com o relatório, o degelo do permafrost, o solo que passa todo o ano congelado, na Rússia, Canadá e Alasca, liberará mais de 1,5 mil gigatoneladas de gases de efeito estufa. O valor é quase o dobro do carbono hoje na atmosfera.

O documento foi organizado para mostrar como o aquecimento global pode afetar o oceano, as calotas polares e as áreas congeladas em montanhas, e teve a coordenação de mais de 100 especialistas de 30 países.

Os temas principais abordados no trabalho, ligados ao aquecimento global e o degelo, são: aumento no nível do mar, mudança dos ecossistemas marítimos, redução do permafrost – o solo que passa todo o ano congelado, na Rússia, Canadá e Alasca – e ondas de calor no mar.

Existem cerca de 200 mil geleiras na Terra e o fato de serem pequenas em comparação com as calotas polares as torna especialmente vulneráveis ao aumento da temperatura.

“Nos últimos 100 anos, 35% da elevação do nível do mar no mundo ocorreu devido ao derretimento das geleiras”, afirmou em agosto passado Anders Levermann, professor de climatologia do Instituto de Pesquisa Potsdam sobre os efeitos das mudanças climáticas .

Os estoques de peixes podem diminuir, ciclones podem se tornar algo comum após 2050, os danos causados pelos furacões podem aumentar e a frequência do fenômeno El Niño pode duplicar.

Também existe um alerta de que em regiões com baixa cobertura de gelo, incluindo Europa Central, Norte da Ásia e Escandinávia, as geleiras serão reduzidas em 80% em 2100, de acordo com as projeções. Cientistas na Suíça advertem para o risco de emissões não controladas que poderiam causar o desaparecimento de mais de 90% das geleiras alpinas no final do século.

