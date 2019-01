O atacante colombiano Tréllez é o sétimo reforço do Inter para esta temporada

Um dia após completar 29 anos, o atacante colombiano Tréllez foi apresentado nessa sexta-feia como sétimo reforço do Inter para a temporada. Ele atuou pelo São Paulo no ano passado e vem por empréstimo até dezembro.

Com passagens por cinco países da América Latina, o atleta já vestiu as camisas do Vélez e do Arsenal (Argentina), Independiente Medellín, Atlético Nacional, La Equidad e Deportivo Pasto (Colômbia), San Luis e Monarcas Morelia (México), além do Libertad (Paraguai) e do Vitória-BA.

Pela Seleção da Colômbia, foi vice-campeão sul-americano sub-17, participou do Pan-Americano de 2007 e da Copa do Mundo sub-17 do mesmo ano. Tréllez atua no Brasil desde 2017, quando foi o artilheiro do Vitória-BA no Brasileirão (dez gols). No ano passado, atuou em 39 jogos pelo Tricolor paulista (seis gols).

“Eu sei que essa camisa é pesada, mas tenho qualidade para lutar pelo meu espaço”, frisou Tréllez em entrevista coletiva na sala de imprensa do Parque Gigante. “A competição no ataque será boa e irei mostrar o meu máximo nos treinos.”

Preparativos

Após mais de duas semanas de pré-temporada, o Inter dá os últimos retoques para a sua estreia no Campeonato Gaúcho, fora de casa. A partida, fora de casa, terá como adversário o São Luiz de Ijuí, às 19h deste domingo no estádio 19 de Outubro.

Na manhã dessa sexta-feira, o técnico Odair Hellmann comandou uma atividade tática no gramado com o provável time que entrará em campo no fim de semana: Daniel, Zeca, Emerson Santos, Roberto, Uendel, Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Sarrafiore, Guilherme Parede e Pedro Lucas.

Já na outra parte do gramado, foi a vez de um exercício de transição, seguido por um trabalho técnico em campo reduzido e sendo finalizado com um treino de finalizações. A equipe encerra os preparativos na manhã deste sábado, antes de embarcar para o interior gaúcho.

