O ator Brian Tarantina foi encontrado morto em Nova York

O ator norte-americano Brian Tarantina, de 60 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (2), em seu apartamento, que fica em Manhattan, nos EUA.

De acordo com informações do TMZ, a suspeita inicial, segundo primeiros relatos dos policiais que chegaram ao local, é que ele teve uma overdose de drogas.

Uma sobrinha encontrou o corpo do ator, deitado em um sofá, ao chegar ao apartamento por volta das 12h30min (horário local). Ela disse ter conversado com o tio pela última vez na última terça-feira, dia 29.

Socorristas foram chamados e confirmaram que Tarantina já estava morto. Um pó branco foi encontrado ao lado do corpo, levantando as suspeitas de overdose, mas exames serão realizados para determinar a causa da morte.

Famoso por atuar em filmes como Verão de Sam, Encontro Explosivo e Quem Vê Cara Não Vê Coração, um de seus últimos trabalhos foi na série de TV The Marvelous Mrs. Maisel, um sucesso do humor, na qual ele viveu o personagem Jackie.

O ator ainda trabalhou em muitas séries de sucesso, como Law & Order, Miami Vice, Spin City, Oz, NYPD Blue, Plantão Médico, The Sopranos, Gilmore Girls, Heroes, The Black Donnellys, The Blacklist, Madame Secretary e Blue Bloods.