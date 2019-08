O Barcelona empresta Phillipe Coutinho ao Bayern de Munique por um ano

O brasileiro Phillipe Coutinho será o novo reforço do Bayern de Munique, da Alemanha. Na noite desta sexta-feira (16), o clube anunciou o empréstimo do jogador, que estava no Barcelona, por um ano e com opção de compra ao término desse período.

“Coutinho é esperado nos próximos dias em Munique para esclarecer os detalhes finais e completar o exame médico”, diz a nota oficial no site da equipe alemã.

O clube também agradeceu ao time espanhol. “Claro, alguns detalhes ainda estão faltando, mas estamos muito felizes por trazer esse jogador para o Bayern”, disse o diretor de futebol Hasan Salihamidzic.

O brasileiro chegou ao Barcelona em janeiro de 2018, vindo do Liverpool, da Inglaterra, como a segunda contratação mais cara da história: 160 milhões de euros. Ficou atrás apenas da ida de Neymar do clube catalão para o Paris Saint-Germain, meses antes. Na Espanha, Coutinho fez 76 jogos, marcou 21 gols e não era titular absoluto do técnico Ernesto Valverde.

Também nesta sexta, o Barcelona fez a sua estreia no Campeonato Espanhol, perdendo por 1 a 0 para o Athletic Bilbao. O brasileiro não ficou nem no banco.

Na Copa América deste ano, o meia fez seis jogos e balançou a rede duas vezes pela Seleção Brasileira, que foi campeã do torneio.

Batizado

Quando estava de férias no Brasil em julho, Coutinho aproveitou para batizar a filha mais nova. Ao lado da mulher, Ainê Coutinho, e da filha mais velha, Maria, de 3 anos, o meia-atacante batizou a pequena Esmeralda, de 6 meses.

O jogador e a mulher compartilharam fotos, em suas contas nas redes sociais, em uma Igreja Católica e na festa organizada por Ainê para celebrar com a família.

Griezmann

No mês passado, o Barcelona anunciou a contratação do atacante francês Griezmann por 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões), valor da multa rescisória com o Atlético de Madrid. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o jogador de 28 anos assinou contrato com o clube catalão por cinco temporadas, válido até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 800 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).

Do total de 120 milhões de euros pagos pela contratação de Griezmann, a Real Sociedad recebe 24 milhões de euros (R$ 101 milhões) como clube formador. O francês se tornou o sexto jogador mais caro da história do futebol mundial ao acertar com os catalães.

