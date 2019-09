O Boticário foi até a China buscar fruto aromático para o lançamento do upper premium

A cada viagem, um novo olhar sobre o mundo. A riqueza das diferentes culturas e perspectivas que só uma viagem tem o poder de trazer é parte da inspiração do novo eau de parfum do Boticário, Zaad Go. Dessa vez, a marca atravessou o planeta para encontrar o segredinho que essa fragrância traz: a extração da Evodia – um fruto aromático avermelhado, nativo do norte da China. Utilizada em técnicas milenares da medicina daquele país, a Evodia também foi escolhida, porque acredita-se que o fruto tenha poder de balancear o Yin Yang, e de renovar as energias.

Esse frescor reenergizante do fruto chinês é combinado com a intensidade das madeiras e do âmbar, numa verdadeira obra de arte. Zaad Go faz parte das fragrâncias da família amadeirada floral, e leva notas de Limão, Cardamomo, Gerânio da África, Notas Aquáticas além, é claro, da Evodia. Segundo o perfumista criador do novo Zaad, o brasileiro Adilson Rato, da casa de fragrâncias suíça Firmenich, experiências pessoais, como os destinos que já explorou são fonte de inspiração para as suas criações. “Para mim, viajar significa estar aberto ao inesperado. E cada uma das minhas aventuras está registrada em meu passaporte. Nesses momentos, tudo é pura inspiração: desde uma paisagem exótica, até costumes locais. Essas experiências me inspiram a trazer matérias-primas novas para a perfumaria. O processo de criação de Zaad Go passa por essa trajetória de viajar, não para escapar da vida, mas para enriquecer o repertório e expandir horizontes”, conta.

Além do eau de parfurm, a linha conta também com o desodorante aerossol com formulação anti transpirante e toque seco, que traz a mesma fragrância. Zaad Go compõe o portfólio da marca que conta com a versão tradicional, Zaad Mondo e Zaad Vision – todas seguindo o perfil amadeirado que é a assinatura da marca.

Os lançamentos estão disponíveis em todas as lojas, revendedoras e e-commerce (www.oboticario.com.br).

Sustentabilidade

*Quando a sua fragrância acabar, você pode colaborar com o maior programa de logística reversa do país: o Boti Recicla. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para direcionar esse resíduo para as quase 35 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais. Trata-se do maior programa de logística reversa em pontos de coleta do País. Pelo programa, todas as embalagens vazias são recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas de catadores e parceiros locais, que gerenciam os resíduos. A ação visa à redução dos impactos ambientais e envolve consumidores, franqueados, consultores, colaboradores e fornecedores.

Um exemplo prático dessa preocupação é o uso de vidro reciclado na confecção de itens que decoram as lojas-ânfora, o novo conceito de loja do Boticário, atualmente presente no Rio de Janeiro, em Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo. Essas peças decorativas fecham o ciclo do vidro, que é o resultado do recolhimento de frascos pós-consumo.

Serviço/ Zaad Go – Eau de Parfum/ Preço: 224,90

Saída: Limão Sfuma, Açafrão, Bergamota, Cardomomo

Corpo: Jasmin, Gerânio da África, Notas Aquáticas, Patchouli, Cypriol Coeur, Lavanda, Evodia

Fundo: Ambrox, Incense, Copeaux Chene, Musk Captivos, Musgo, Sândalo, Vanilla.

Zaad Go – Desodorante Antitranspirante Aerossol 75g

Preço: 24,90

– 48h de proteção e perfumação/ Contém cápsulas ativas de fragrância com liberação prolongada/ Seca rápido e toque seco/ Mantém a hidratação da pele

