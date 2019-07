O Boticário: novidade em máscaras para cílios chega ao mercado, com diferenciais

O Boticário acaba de lançar Intense Superfix Bye Bye Panda: uma máscara para cílios de altíssima fixação, resistente à água, que não escorre nem borra ao longo do dia. A máscara para cílios de Intense sai com facilidade, em pequenos tubinhos, ao entrar em contato com água morna – para facilitar, dispensa demaquilante. A combinação da sua fórmula e seu aplicador define os cílios e mantém o efeito de alongamento e volume por 24 horas, sem borrar os olhos.

Preço sugerido: R$ 34,90

Resistente à água/ Alta Fixação/ Não borra ao longo do dia/ Seca rapidamente e não transfere para pálpebra após aplicação/ Mantém o efeito de volume e alongamento o dia todo/ O produto sai em tubinhos em contato com a água morna.

Deixe seu comentário: