O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle terá um plano de segurança histórico

A polícia britânica já começou a cuidar de todos os detalhes para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. Alvos de uma carta anônima com pó suspeito em fevereiro deste ano, os noivos estarão completamente seguros no dia 19 de maio, data escolhida para a celebração.

Responsável pelo setor que cuidará da estratégia policial, David Hardcastle falou, na última quinta-feira (29) sobre o dia especial. “A Força tem uma longa história de policiamento de eventos reais desde a Cerimônia Anual de Windsor Garter até visitas de Estado e, mais recentemente, o 90º aniversário de Sua Majestade, a Rainha. O casamento do príncipe Harry e Ms. Markle não é exceção”, disse o policial.

Operação policial

De acordo com Hardcastle, a operação policial em questão é considerada histórica até mesmo pelas próprias autoridades. “Com pouco menos de oito semanas até o casamento do príncipe Harry e da Sra. Meghan Markle, o planejamento está em andamento para uma das maiores operações de policiamento na história da Polícia do Vale do Tâmisa. Esta será uma celebração nacional e provavelmente atrairá milhares de pessoas de todo o mundo e teremos muitos funcionários trabalhando para garantir que este seja um evento seguro e feliz para todos que comparecerem”, afirmou sobre o casamento, que terá ex-namoradas do herdeiro ao trono britânico e até civis britânicos como convidados.

Em comunicado à imprensa, a Polícia do Vale do Tâmisa, também informou que não faltarão recursos tecnológicos e reforço de pessoal – com policiais à cavalo, cães de guarda e o serviço aéreo policial – para manter em segurança Harry e Meghan, cuja amizade com Kate Middleton tem ganhado destaque na imprensa internacional. “Existe uma ampla gama de medidas de segurança visíveis, como a extensa rede de tecnologia de Reconhecimento Automático de Placa, Circuito Fechado de Televisão e Barreiras de Mitigação de Veículos Hostis. Há ainda muitas medidas de segurança que você não pode ver”, lista o comunicado.

Estações de trem e as carruagens também passaram por uma minuciosa seleção. “Quando você chegar em Windsor, haverá um sistema de triagem e busca. Quaisquer itens que possam representar um risco para o público serão removidos”, acrescenta a nota.

Convidados

Na lista de convidados, estarão pessoas de instituições de caridade ligadas ao casal, alguns alunos de escolas da região e cidadãos da comunidade local. No comunicado, os noivos disseram que desejam um casamento que permita que o público sinta-se parte da comemoração.

Além das ex-namoradas do herdeiro ao trono britânico e cerca de 2.600 civis, o elenco e os executivos da série “Suits”, da qual Meghan integrava o elenco até ficar noiva de Harry, também foram convidados. “O elenco foi contactado em relação aos convites do Palácio de Kensington”, disse uma fonte à revista “Hello”, destacando que Abigail Spencer, Priyanka Chopra e a campeã de tênis Serena Williams já teriam confirmado presença na cerimônia.

Celebração

O matrimônio está previsto para começar ao meio-dia (horário local), com a cerimônia na capela de St. George, realizada pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby. A segunda parte é marcada pela volta de carruagem pelos principais pontos da cidade.

Ainda haverá uma grande recepção de Harry e Meghan com os convidados. Os familiares também ganham uma recepção íntima, oferecida pelo príncipe Charles, pai do noivo, durante a noite. Harry, de 33 anos, e Meghan, 36, anunciaram o noivado em novembro de 2017, após pouco mais de um ano de relacionamento. Os dois romperam uma tradição ao escolher um sábado para a celebração, já que, normalmente, os casamentos reais acontecem em dias de semana.

Deixe seu comentário: