O Chelsea goleia o Arsenal e é campeão da Liga Europa

Se foi a última partida de Eden Hazard e do técnico Maurizio Sarri pelo clube, eles se despediram em grande estilo. O Chelsea goleou o Arsenal por 4 a 1 nesta quarta-feira (29), em Baku, no Azerbaijão, e conquistou o título da Liga Europa. Eden Hazard é o maior objetivo do Real Madrid no mercado de transferências. A negociação pode ser fechada até a próxima semana.

Em 2018, ele já havia manifestado o desejo de trocar de equipe. Ficou mais um ano e agora deverá solicitar a liberação mais uma vez. A questão é se o Chelsea vai ceder aos pedidos. O clube foi punido pela Uefa e vai ficar duas janelas sem poder contratar jogadores por irregularidades nos registros de atletas menores de idade.

“Eu já tomei minha decisão. O clube já sabe. Será decidido nos próximos dias”, Hazard se limitou a dizer após a partida, arranjando um jeito de dizer que está indo embora sem afirmar com todas as letras.

O título da Liga Europa é o toque final da melhor temporada da carreira de Hazard, 28. Ele foi um dos melhores da Copa do Mundo do ano passado, quando a Bélgica terminou com a terceira posição. Carregou o inconstante time do Chelsea nas costas em boa parte do Campeonato Inglês, quando foi improvisado como falso 9 antes da chegada do argentino Gonzalo Higuaín.

Criticado por torcedores, o técnico Maurizio Sarri também pode deixar o clube. O título da Liga Europa foi o primeiro de expressão dele, que jamais foi jogador e trabalhou em um banco antes de começar no futebol. Sarri interessa à Juventus (ITA).

Ele chegou a ouvir pedidos, durante jogo do Campeonato Inglês, gritos de torcedores pedindo que fosse demitido.

A goleada foi também uma noite de fala para o centroavante francês Olivier Giroud. Criticado pela falta de finesse com a bola e ironizado muitas vezes pela ausência de gols, ele cumpriu a “lei do ex” e fez mais do que deixar sua marca. Além de ter aberto o placar, ele deu passe para Pedro marcar e sofreu pênalti convertido pelo Hazard. O belga também anotou o quarto gol do Chelsea,

Iwobi descontou para o Arsenal. Mas a fragilidade defensiva da sua equipe deu ao Chelsea a chance de conseguir uma goleada ainda maior.

Foi o segundo título da Liga Europa para o Chelsea, que já havia conquistado o torneio em 2013.

A derrota significa que o Arsenal não vai disputar a Champions League na próxima temporada. Depois de terminar na quinta posição do Campeonato Inglês, vencer a Liga Europa era a última chance de se classificar para o torneio continental mais importante do mundo.

Escalado pelo técnico Unai Emery, o goleiro Petr Cech se despediu do futebol em Baku. Ele foi contratado para trabalhar como diretor do Chelsea, onde também atuou por nove anos e foi campeão da Champions League de 2012.

