O clássico O Mágico de Oz, de Victor Flemming, estará em cartaz na Sessão Vagalume do sábado (03) e domingo (04) na Cinemateca Capitólio Petrobras. A exibição em HD e dublada em português é uma homenagem aos seus 80 anos de lançamento do filme. As sessões ocorrem na Cinemateca Capitólio Petrobras sempre no primeiro final de semana do mês, às 14h, com ingressos a R$ 10 e R$ 5.

