O dono de uma churrascaria foi morto a tiros na Zona Norte de Porto Alegre

O proprietário da churrascaria Boi na Roda, localizada na rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, no bairro Jardim Planalto, na Zona Norte de Porto Alegre, foi morto a tiros na frente do estabelecimento no início da noite de quarta-feira (04).

O homem estava dentro da sua caminhonete quando um carro parou do lado do veículo e disparos de pistola foram efetuados, de acordo com a Polícia Civil. A vítima, identificada como Márcio Bastos de Oliveira, completaria 40 anos de idade.

Atingido por quatro disparos, o empresário saiu do veículo e caminhou por alguns metros antes de morrer, conforme testemunhas. Os criminosos fugiram sem roubar nada. O trânsito ficou interrompido por duas horas na rua onde ocorreu o crime, perto da avenida Baltazar de Oliveira Garcia. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução.

Prisão

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na noite de quarta-feira (04), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, um homem por tentativa de homicídio. O crime ocorreu em outubro do ano passado, em um posto de combustíveis localizado no bairro Agronomia, na Zona Leste de Porto Alegre. Na ocasião, o indivíduo atacou, com golpes de faca, o companheiro da sua ex-namorada, que foi socorrido e sobreviveu às agressões.

Segundo o delegado Rodrigo Reis, da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o preso possui antecedentes pela prática dos crimes de homicídio, lesão corporal e ameaça.