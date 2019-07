O embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos descreveu Donald Trump como “inepto” e “incompetente”

Telegramas diplomáticos enviados pelo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos a Londres descrevem o presidente Donald Trump como “inepto”, “inseguro” e “incompetente”. A informação foi publicada pelo jornal britânico “Daily Mail” e confirmada por um funcionário do governo britânico à rede de TV americana CNN no sábado (6).

Os documentos obtidos pelo jornal mostram o embaixador Kim Darroch fazendo avaliações sobre o governo de Trump desde 2017 até o presente, além de seus planos de reeleição em 2020. O vazamento pode causar sérios problemas diplomáticos entre os dois aliados.

Darroch também alertou o governo do Reino Unido sobre como a “carreira de Trump poderia acabar em desgraça” e descreveu os conflitos dentro da Casa Branca como “lutas com faca”.

Segundo o “Daily Mail”, em um telegrama datado de 22 de junho, Darroch questionou a alegação de Trump de ter recuado em sua retaliação contra o Irã, no mês passado, após a queda de um drone dos EUA porque foi dito ao presidente, no último minuto, que os ataques aéreos americanos poderiam matar 150 pessoas.

Ele também disse em um telegrama ao FCO (Foreign and Commonwealth Office) — escritório de relações exteriores do Reino Unido — que, embora acreditasse que Trump não possa se dar ao luxo de perder muito apoio, considera que ainda existe um “caminho crível” para sua reeleição.

Nos EUA, o presidente Trump disse que o embaixador “não serviu bem o Reino Unido”. Entre as primeiras reações ao episódio, o líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, já pediu que o embaixador britânico seja demitido em função do episódio.

Os telegramas vazados chegam em um momento delicado na política do Reino Unido, com membros do Partido Conservador elegendo um novo primeiro-ministro para suceder Theresa May.

“O público britânico esperaria que nossos embaixadores proporcionassem aos ministros uma avaliação honesta da política em seus países. Seus pontos de vista não são necessariamente os pontos de vista dos ministros ou do governo. Mas nós os pagamos para serem sinceros. Da mesma maneira como o embaixador americano aqui enviará de volta a sua leitura da política e das personalidades de Westminster”, disse um comunicado do FCO.

Histórico

Embora os enviados estrangeiros de todas as nações sejam frequentemente sinceros em seus envios secretos ao país de origem, episódios periódicos mostram como o vazamento desse tipo de avaliação pode causar grandes constrangimentos políticos. Dessa forma, meses de esforços por parte de Kim Darroch e seus diplomatas para construir laços e confiança com Trump e seus políticos podem ser minados.

