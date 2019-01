O esquema para derrubar Bolsonaro é pesado, afirma Winston Ling

O alerta é do empresário Winston Ling, padrinho do ministro da Economia Paulo Guedes,e uma das vozes com livre trânsito junto ao presidente Jair Bolsonaro:

“A população precisa se manter atenta e continuar na luta para mudar o Brasil. O caso Flávio Bolsonaro é o pretexto que o esquema criminoso que detém o poder sobre o País arrumou para desestabilizar o novo presidente e derruba-lo. Já existem algumas pessoas caindo na estratégia montada pelas facções na qual a grande mídia é responsável por fazer o estardalhaço com o auxílio de bandos infiltrados nas redes sociais. A população conseguiu eleger o novo presidente, que sobreviveu até mesmo a uma tentativa de assassinato, não pode esmorecer e esquecer do principal foco: a liberdade do país depois de mais de 500 anos de escravidão.

Paralelamente, a justiça será feita para Flávio Bolsonaro, mas este caso não pode atrapalhar os brasileiros de se manterem em sua jornada para fundar um novo Brasil.

É sempre bom lembrar que o nosso presidente chama-se JAIR Bolsonaro, que está contrariando interesses seculares e gigantescos que transformaram a população refém desses grupos esses anos todos.

Ou nos livramos agora, ou nunca mais.”

Eduardo Leite quer apoio da bancada federal para enfrentar a crise gaúcha

O governador Eduardo Leite reafirmou neste domingo que as suas prioridades na pauta do Congresso são o Regime de Recuperação Fiscal do Estado com a União, reforma da Previdência, compensações pela Lei Kandir e o pagamento de precatórios pelo governo gaúcho. Ele disse isso no almoço que ofereceu aos integrantes da bancada federal neste domingo, no Palácio Piratini.

Rodrigo Maia e João Dória ouviram o relato

A manifestação ganhou maior importância porque estavam presentes dois convidados com reconhecida capacidade de articulação nacional: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que é o favorito para um novo período de comando na Casa, e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O detalhe é que foram convidados todos os 31 parlamentares, mas os deputados da oposição repetiram o já conhecido mimimi e não compareceram.

Leite fala de números atualizados

O governador gaúcho não esconde o gigantismo dos números negativos que terá de gerir: a despesa do Rio Grande do Sul para este ano excede a perspectiva dos R$ 4 bilhões. Apenas na Previdência dos servidores gaúchos, existe hoje um desequilíbrio de R$ 11 bilhões, que não para de crescer.

A volta do IPO da Banrisul Cartões

A operação de IPO, oferta inicial pública de ações da Banrisul Cartões volta à agenda do governo gaúcho. A operação que foi suspensa no governo passado, depois que o mercado reduziu uma expectativa de venda de cerca de R$ 3 bilhões para algo em torno dos R$ 1,5 bilhão. A Banrisul Cartões tem hoje cerca de 30% do mercado. Com o aquecimento do mercado e a volta de uma expectativa favorável, o tema retorna à agenda do governo. Os bancos BTG Pactual, Bank of America Merril Lynch, Credit Suisse, Morgan, Brasil Plural e o próprio Banrisul, foram os coordenadores da tentativa de colocação das ações no ano passado.

Deixe seu comentário: