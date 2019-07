Facebook é uma empresa perigosa, diz senador dos Estados Unidos

O Facebook traiu reiteradamente a confiança da opinião pública e não deverá contar com ela para administrar uma moeda digital, advertiu um destacado senador democrata, na terça-feira (16) em Washington (EUA). O gesto é um indicador da hostilidade política enfrentada pela empresa num momento em que tenta lançar uma nova criptomoeda. As informações são do jornal Valor Econômico.

Em audiência sobre o Projeto Libra do Facebook, Sherrod Brown, o democrata veterano da comissão de operações bancárias do Senado, acusou a empresa de ser “perigosa” e de não entender o poder de sua própria tecnologia. “Eles são como uma criancinha que encontra uma caixa de fósforos. O Facebook pôs fogo na casa por várias vezes e qualificou cada incêndio de uma experiência de aprendizagem”, disse. Brown foi apenas um dos vários senadores que acusaram o Facebook de ter traído a confiança do consumidor no passado.

“A última coisa que precisamos é concentrar ainda mais poder em enormes corporações. Examine-se o histórico do Facebook. Seríamos loucos se lhes dermos a oportunidade de fazer experimentos com as contas bancárias das pessoas; usar instrumentos poderosos que eles não entendem, como a política monetária; pôr em risco a capacidade de americanos que trabalham duro de sustentar suas famílias.”

O tom, muitas vezes combativo, do interrogatório reflete a oposição ao plano do Facebook de lançar uma moeda virtual, a libra, juntamente com outras 27 empresas, até o fim de 2020.

Na segunda-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, fez coro ao presidente do país, Donald Trump, ao manifestar ceticismo em torno do plano do Facebook. A empresa teria “muito a fazer” para convencer políticos e órgãos reguladores a dar o sinal verde, disse Mnuchin, advertindo que a libra poderia ser usada para lavar dinheiro, sonegar impostos e financiar o terrorismo.

Foi a primeira de duas audiências no Congresso sobre a moeda libra nesta semana, nas quais o Facebook deposita a esperança de que dissipem parte das críticas feitas até agora em Washington.

David Marcus, cocriador da libra, tentou dirimir preocupações em torno do projeto ao garantir aos senadores que a moeda não será lançada enquanto não tiver aprovação dos órgãos reguladores. “A Libra Association, que vai gerir a reserva, não tem intenção de concorrer com qualquer moeda soberana ou de ingressar na esfera da política monetária. Trabalhará com o Federal Reserve e outros bancos centrais para garantir que a libra não concorra com divisas soberanas nem interfira na política monetária”, disse.

Marcus defendeu a decisão do Facebook de instalar a fundação para supervisionar a moeda na Suíça. Segundo ele, “a escolha da Suíça não visa fugir a qualquer responsabilidade ou supervisão regulatória. Ocorreu, na verdade, porque acreditamos que uma moeda mundial digitalmente autóctone que será usada por pessoas do mundo inteiro se beneficiaria de ter sua sede em um lugar internacional que também abriga muitas organizações internacionais respeitadas”. Disse que a empresa será apenas uma das filiadas à Libra Association, grupo que, segundo suas previsões, terá 100 membros.

Marcus afirmou ainda que a carteira digital do Facebook, conhecida como Calibra, exigirá, além disso, que os usuários comprovem sua identidade e deem garantias de que obedecerão às regras antilavagem de dinheiro.

