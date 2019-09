O filme da atriz Bárbara Paz sobre o cineasta Hector Babenco ganhou um prêmio no Festival de Veneza

Do primeiro câncer, aos 38 até a morte, aos 70 anos, Babenco fez do cinema remédio e alimento para continuar vivendo. Tell me when I die é o primeiro filme de Bárbara Paz mas, também, de certa forma, a última obra de Hector – um filme sobre filmar para não morrer jamais.”

Protesto em Veneza

Durante exibição do longa “Martin Eden” em Veneza, Bárbara passou pelo tapete vermelho fazendo um protesto em favor da Amazônia. Em silêncio, a atriz segurava um cartaz escrito “I am Amazônia”, reforçando o time de famosos que protestaram contra as queimadas e o desmatamento na região.