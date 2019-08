Rei Leão se torna a 10ª maior bilheteria de todos os tempos

O remake da clássica animação O Rei Leão, dirigido por Jon Favreau, alcançou a marca de US$ 1,351 bilhão nas bilheterias mundiais, chegando ao ranking das dez maiores bilheterias da história do cinema. O longa ultrapassou Pantera Negra (2018), que somou US$ 1,346 mundialmente e foi indicado ao Oscar de melhor filme.

O Rei Leão havia passado também a nova versão de A Bela e a Fera, tornando-se o remake mais lucrativo da Disney. Com esse feito, a Disney se tornou o primeiro estúdio a conquistar cinco vezes em um ano a marca de US$ 1 bilhão.

Além de O Rei Leão, o estúdio superou a cifra com Toy Story 4, Aladdin, Capitã Marvel e Vingadores: Ultimato, que também atingiu a marca de maior bilheteria de todos os tempos.

Confira o ranking das dez maiores arrecadações da história do cinema:

1º Vingadores: Ultimato (2019), de Joe e Anthony Russo (US$ 2,795 bilhões);

2º Avatar (2009), de James Cameron (US$ 2,790 bilhões);

3º Titanic (1997), de James Cameron (US$ 2,187 bilhões);

4º Star Wars – O Despertar da Força (2015), de J.J. Abrams (US$ 2,066 bilhões);

5º Vingadores: Guerra Infinita (2018), de Joe e Anthony Russo (US$ 2,048 bilhões);

6º Jurassic World – O Mundo dos Dinossauros (2015), de Colin Trevorrow (US$ 1,672 bilhão);

7º The Avengers: Os Vingadores (2012), de Joss Whedon (US$ 1,519 bilhão);

8º Velozes e Furiosos 7 (2015), de James Wan (US$ 1,516 bilhão);

9º Vingadores: Era de Ultron (2015), de Joss Whedon (US$ 1,405 bilhão);

10º O Rei Leão (2019) – Jon Favreau (US$ 1,351 bilhão).

Próximas atrações

Um dos novos modelos de produção da Disney, e que tem se mostrado bem lucrativo, é o de adaptação em live-action para longas de animação do estúdio.

Foi uma jogada de sucesso com filmes como A Bela e a Fera, Mogli – O Menino Lobo e Alice no País das Maravilhas, e o mais recente lançamento do gênero, O Rei Leão.

Aqui, relembramos os demais projetos dessa safra que vão chegar aos cinemas nos próximos meses, como Malévola 2, Mulan e A Pequena Sereia. Confira a seguir:

Malévola: Dona do Mal

A Disney foi ousada ao antecipar a estreia da continuação de Malévola em quase 7 meses, trazendo o filme com Angelina Jolie de 2020 para 17 de outubro deste ano.

O filme de Joachim Rønning será ambientado anos após o primeiro, e promete continuar explorando a relação entre a protagonista de Jolie e a princesa Aurora, vivida novamente por Elle Fanning. O elenco conta com a entrada de Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor e Ed Skrein.

A Dama e o Vagabundo

Primeiro filme original anunciado para o Disney+ (plataforma de streaming), a clássica história de romance entre cachorros ganhará uma versão curiosa.

Cachorros reais são usados no filme, e suas bocas serão animadas digitalmente para os diálogos. Tessa Thompson e Justin Theroux emprestam suas vozes para os papéis principais, enquanto Charlie Bean dirige o longa para o streaming. Ainda não há data de estreia anunciada, mas o longa deve sair junto com a estreia da plataforma, em novembro deste ano.

Mulan

Considerado por muitos como uma das melhores animações da Disney, o épico chinês Mulan promete ser um dos grandes lançamentos da Disney para o ano que vem.

A produção foi iniciada bem cedo, garantindo um cuidado especial na adaptação, que conta com direção de Niki Caro e um elenco com os nomes de Liu Yifei, Donnie Yen e Jet Li. Estreia no Brasil em 26 de março de 2020.

Cruella

Emma Stone foi escalda para viver Cruella, a vilã de 101 Dálmatas, há anos, e agora o filme enfim vai sair do papel.

Com direção de Craig Gillespie, o longa deve contar uma origem para Cruella De Vil na década de 1970, prometendo uma abordagem “punk rock” para a história, que não teve detalhes revelados – mas esperem uma abordagem ao estilo Malévola. Emma Thompson e Dev Patel estão no elenco. Estreia em 23 de dezembro de 2020.

A Pequena Sereia

Um dos projetos mais adiados da Disney, e que já chegou a ter Sofia Coppola e Chloe Grace Moretz para levar o conto de Ariel para as telas. Agora, Rob Marshall levará sua experiência dos palcos para o fundo do mar, com Lin-Manuel Miranda contratado para escrever novas músicas.

A protagonista já foi definida e o filme deve ficar para 2020.

Lilo & Stitch

Mais um projeto anunciado no ano passado, e que provavelmente deve ser destinado ao streaming do Disney+. Ainda não há equipe criativa trabalhando no projeto.

Peter Pan

Com o sucesso moderado de Meu Amigo, o Dragão, o cineasta David Lowery foi contratado pela Disney para um projeto mais ambicioso: um novo live-action de Peter Pan. Lowery atualmente trabalha no roteiro da nova versão, e deve assumir a direção.

