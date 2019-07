O furacão Barry perde força e volta a ser classificado como tempestade tropical nos Estados Unidos

Barry, que havia sido classificado neste sábado (13) como o primeiro furacão desta temporada no Atlântico, perdeu força e voltou a ser considerado uma tempestade tropical, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos. O fenômeno já tocou o solo do Estado da Louisiana. As informações são da agência de notícias Efe.

No boletim divulgado às 11h local de Miami (12h, em Brasília-DF), o NHC indicou que a tempestade tropical Barry se tornou um furacão categoria 1 na escala Saffir/Simpson, que tem um máximo de 5, com ventos sustentados de 120 km/h.

“O Barry deve se enfraquecer rapidamente para baixo da força de furacão enquanto chega à costa, e deve ficar abaixo da força de tempestade tropical daqui a 24 a 36 horas”, disse a entidade.

Estado de emergência

Na sexta-feira (12), o presidente americano Donald Trump decretou estado de emergência no Estado – a previsão inicial era de que o fenômeno causaria graves inundações, devido às fortes chuvas e à ressaca do mar.

Barry, contudo, estava se desviando da Louisiana neste sábado e deve chegar à costa um pouco mais para o oeste, o que pode poupar Nova Orleans das grandes enchentes temidas no começo desta semana, informou a agência de notícias Reuters.

A tempestade ainda pode trazer fortes chuvas e enchentes às regiões costeiras a sudoeste de Nova Orleans, a Baton Rouge e a Lafayette. Mas a ameaça de grandes inundações devido ao possível transbordamento do Rio Mississippi parece fora de cogitação.

O nível do rio chegou a pouco menos de 17 pés em Nova Orleans, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA, muito abaixo da previsão inicial de 20 pés, o que seria próprio do nível dos diques. O rio deve chegar de novo a 17 pés na segunda-feira, por causa das esperadas chuvas.

Enchentes perigosas podem acontecer durante a madrugada deste domingo, especialmente em localidades no centro-sul e sudeste do Estado, e também no Mississippi.

Autoridades pediram que os cidadãos de Nova Orleans protejam suas casas e estoquem mantimentos. Alguns moradores, no entanto, optaram por deixar a cidade, e autoridades turísticas reportaram um abrupto êxodo dos visitantes durante a sexta-feira.

“A tempestade tropical Barry é uma tempestade perigosa e potencialmente mortífera”, alertou Benjamin Schott, meteorologista do Centro Nacional do Clima, em uma coletiva de imprensa. Segundo ele, inundações entre “grandes e recordes” são possíveis.

