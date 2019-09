O Grêmio analisa imagens de suposta ofensa à Matheus Henrique

Passada a partida da noite de quarta-feira (4), que culminou na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil, nos pênaltis, diante do Athletico-PR, o duelo entre as equipes pode ganhar um fato novo.

Conforme apurou a Rádio Grenal, o departamento jurídico do clube gaúcho analisa imagens de um xingamento proferido ao volante Matheus Henrique, que pode caracterizar suposto caso de injúria.

O vídeo ganhou repercussão entre os torcedores pelas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (5). Em entrevista à Rádio Grenal, o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Hein, afirmou que o clube tem conhecimento do episódio, mas que ainda não vai tomar nenhuma posição.

O representante gremista informou que a procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) está analisando as imagens. “Chegou a nós que a procuradoria do STJD já tinha o material em mãos. Então vamos aguardar a procuradoria e trabalhar em cima das decisões deles.”

Libertadores

Apesar da desclassificação no torneio nacional, o técnico Renato Portaluppi não considera uma pressão pela conquista da outra copa, a Libertadores da América, onde o clube está na semifinal.

“Obrigação? Obrigação é para quem está há 10, 12, 15 anos sem ser campeão. Com todo respeito, acho que vocês estão com um pouco de amnésia. O Grêmio nos últimos três anos tem seis títulos. Obrigação é de quem não ganha há muito tempo”, disparou.

Brasileiro de Aspirantes

O Grupo de Transição gremista segue em sua grande campanha no Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta, atuando no estádio do Barradão, o Grêmio derrotou o Vitória por 1 a 0. O gol do triunfo foi anotado pelo artilheiro da competição, o atacante Ferreira.

