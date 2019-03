O Grêmio empatou com o São Luiz na primeira partida das semifinais do Gauchão e pode ir à final com uma vitória simples

Na partida de ida das semifinais do Gauchão entre São Luiz e Grêmio, na noite deste domingo (31), em Ijuí, as equipes empataram em 0 a 0. Com o resultado, o Grêmio pode se classificar às finais do Estadual com uma vitória simples no jogo de volta, marcado para o próximo domingo (7), às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

Os donos da casa intensificaram a marcação, impedindo o Tricolor de sair para o jogo nos minutos iniciais. Apesar disso, foi o Grêmio que dominou a maior parte das ações da partida. Aos 22 minutos, Matheus Henrique colocou uma bola na trave. Os gremistas criaram mais chances enquanto o time de Ijuí apostou em jogadas de contra-ataques.

Já o segundo tempo foi mais equilibrado, com chances para as duas equipes, mas nenhuma foi efetiva para conseguir chegar ao gol.

A decisão do finalista do Campeonato Gaúcho fica para a Arena, no próximo dia 7 de abril. Antes, no entanto, o Grêmio viaja a Santiago (Chile), para enfrentar o Universidade Católica, pela Libertadores da América, onde o grupo de Renato Portaluppi precisa se reabilitar. Em dois jogos pela competição sul -americana, os gaúchos têm um empate (com o Rosário Central) e uma derrota (para o Libertad).

Após o jogo, o técnico Renato falou à imprensa sobre o resultado da primeira partida. “Em uma semifinal você não pode fazer bonito, tem que fazer o simples. Tivemos oportunidades de gol, mas não marcamos. Agora, temos que nos preparar para o jogo de volta.”

O treinador ainda elogiou o adversário: “Temos que dar méritos ao São Luiz. Eles não chegaram a uma semifinal à toa. Por isso que eu falo, quando conseguimos ter espaço, não tivemos o tesão de marcar o gol”.

Renato também falou sobre as chances desperdiçadas pelo Tricolor. “O tesão que eu falo é que nunca vi o Pelé inventando, o Messi inventando, o simples é bonito no futebol”.

O volante Matheus Henrique, ao final do jogo, considerou o empate um bom resultado para a equipe de Porto Alegre. “Jogo truncado. Nosso objetivo era conseguir um bom resultado e acho que conseguimos”.

Ficha técnica

São Luiz: Paulo Henrique, Maicon, Pablo, João Marcus, Márcio Goiano, Rudiero, Clayton, Mikael, Leilson, Tauã e Thiago Alagoano. Técnico: Paulo Henrique Marques

Grêmio: Paulo Victor, Rafael Galhardo, Michel, Kannemann, Juninho Capixaba, Romulo (Alisson), Matheus Henrique, Thaciano, Jean Pyerre, Pepê e Felipe Vizeu. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Élio Nepomuceno de Andrade Jr.

