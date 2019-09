O Grêmio encara o Santos na noite deste sábado pelo Brasileirão

O Grêmio enfrenta o Santos pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (21). A partida está marcada para as 21h, na Vila Belmiro, em São Paulo (SP).

O grupo de atletas do Tricolor finalizou, na manhã deste feriado de 20 de Setembro, a preparação para encarar o Peixe. Uma vitória é importante para aproximar de vez o Grêmio no G6, que garante vaga na Libertadores do ano que vem.

A atividade teve a primeira parte fechada para o acesso da imprensa. Quando a entrada foi permitida, os atletas faziam um trabalho recreativo em meio campo. Após alguns gols e bonitas jogadas, o treino parou. Jean Pyerre caiu no gramado sentindo uma torção no tornozelo direito. Saiu carregado de campo e não deve viajar para o litoral paulista. Kannemann e Maicon vem treinando normalmente e deverão estar na equipe titular.

Convocações

Na manhã desta sexta (20), o técnico Tite fez nova convocação para amistosos da Seleção Brasileira. Entre os atletas chamados estão novamente o atacante Everton e, pela primeira vez, o volante Matheus Henrique.

Everton, após ser protagonista no recente título da Copa América, voltou a ser chamado por Tite. Matheus Henrique, que anteriormente figurava nas listas da Seleção Olímpica, quando conquistou o Torneio de Toulon, agora debuta na Seleção Brasileira principal.

Os 23 jogadores listados vão encarar Senegal e Nigéria em amistosos disputados em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro.

