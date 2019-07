O Grêmio encerrou a sua preparação para jogo decisivo contra o Bahia pela Copa do Brasil

O Grêmio encerrou, nesta terça-feira (16), a preparação para decisão da vaga às semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta (17), o tricolor encara o Bahia, às 19h15min na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o empate no primeiro jogo em 1 a 1, para avançar a próxima fase, os comandados de Renato Portaluppi precisam vencer. Em caso de empate, haverá pênaltis.

O último treinamento em Salvador teve parte fechada à imprensa. Apenas os minutos finais foram liberados aos jornalistas, quando era realizado o rachão. Os jogadores também realizaram treino específico de cruzamentos e finalizações.

Em meios as especulações de uma possível saída, Everton está com a delegação e confirmado para o jogo. Diego Tardelli também está relacionado, pela primeira vez, após a causa da Copa América.

O time conta com dúvidas em relação ao ataque: com utilização de centroavante ou no esquema com falso nove. Ainda no setor ofensivo, Alisson pode perder espaço para Pepê. O jovem, autor dos dois gols na vitória do final de semana, pode estar entre os titulares na ponta direita.

Calçada da Fama

Um dos melhores zagueiros da história do Grêmio e o “Coração de Leão” serão homenageados e eternizados na Calçada da Fama da Arena do Grêmio. Pedro Geromel e Loivo colocarão seus pés no espaço de estrelas do clube durante um evento que deverá ocorrer em setembro, durante a programação oficial dos 116 anos do Tricolor.

A decisão foi tomada na segunda-feira (15), durante uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo do Grêmio, no Auditório da Arena.

O Grêmio foi o primeiro clube do Brasil a criar a Calçada da Fama, em 1996. Desde lá, 44 ídolos gremistas deixaram suas marcas eternizadas no cimento. Atualmente, ela se encontra na esplanada da Arena, em frente ao Museu Hermínio Bittencourt.

