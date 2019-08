O Grêmio enfrenta a Chapecoense pelo Brasileirão nesta segunda

O Grêmio entrou em campo neste domingo (4) no CT Luiz Carvalho para realizar o último treinamento antes do jogo contra a Chapecoense, às 20h desta segunda-feira (5), na Arena. O time foi definido com portões fechados, portanto sem qualquer indicação pública.

Registrado no BID e apresentado oficialmente na sexta-feira, o centroavante Luciano pode fazer sua estreia na partida caso Renato opte por preservar alguns jogadores que estiveram em campo contra o Libertad, pela Libertadores.

Como os portões só foram abertos quando acontecia o rachão, possíveis ausências na lista de relacionados serão divulgadas com a escalação, antes do jogo. A tendência é que atletas com maior desgaste físico sejam poupados.

Com 16 pontos na tabela do Brasileirão, o Grêmio precisa da vitória para se manter próximo do pelotão da frente.

Em função de um compromisso do Athlético-PR no Japão, o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil foi adiado para o dia 14, na Arena. Aliás, está será a última semana livre que o Tricolor terá para treinamentos.

A partir do jogo contra o Flamengo, sábado (10), no Rio, a equipe emenda nove partidas no esquema “quarta-domingo”, finalizando no dia 8 de setembro, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro.

EFIPAN

Neste domingo, os gremistas da categoria sub-14 venceram a final contra o Palmeiras por 3 a 1 e garantiram o título no 39º EFIPAN. O Grêmio ganhou a competição de forma invicta e se consagrou heptacampeão.

A equipe do Palmeiras abriu o placar no início do primeiro tempo com o camisa 9, Matheus. Os gremistas buscaram o empate aos 19 minutos com Lucas Caniggia.

Logo no 1º minuto da segunda etapa, Lucas Caniggia marcou o segundo gol no jogo e colocou o Tricolor a frente. Para fechar o placar, aos 17 minutos, Maranhão sofreu penalidade e Kauan Kelvin marcou 3 a 1 para o Grêmio.

