O Grêmio enfrenta o Aimoré nesta quarta na segunda rodada do Gauchão

O Grêmio encara na noite desta quarta-feira (23) o Aimoré, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo está marcado para as 20h30min, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Ambas as equipes vêm de vitória. O Tricolor venceu o Novo Hamburgo por 4 a 0, e o Aimoré superou o São José por 1 a 0.

Na tarde desta terça (22), a equipe gremista finalizou a sua preparação para dar sequência ao Gauchão. Como a manhã foi destinada a um jogo-treino contra o Cruzeiro para parte dos atletas – vencida pelos gremistas por 1 a 0 –, os jogadores que devem entrar em campo nesta quarta participaram de outra atividade à tarde.

A primeira hora do treinamento foi de portões fechados para a imprensa. Assim que abertos, pode-se acompanhar o tradicional e descontraído rachão que ocorre normalmente às vésperas das partidas.

Após o treino, o atacante Pepê, autor de um dos gols do jogo contra o Novo Hamburgo, no último domingo (20), concedeu entrevista coletiva aos jornalistas.

Nova loja

Na manhã desta terça, o Grêmio abriu as portas da GrêmioMania Centro, nova sede da loja que comercializa produtos oficiais do Clube. A inauguração contou com a participação inicial do presidente Romildo Bolzan, membros do Conselho de Administração e convidados.

Localizada na esquina da Rua Vigário José Inácio com a Rua dos Andradas, a nova unidade tem quatro andares e 450 m² de espaço total, 200 deles exclusivos para a exposição, o espaço conta também com um telão na fachada, que relembra grandes momentos do Grêmio vividos dentro de campo.

