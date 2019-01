O Grêmio fechou a semana de treinos para a estreia no Gauchão contra o Novo Hamburgo

A manhã deste sábado (19) chuvoso foi de trabalho para o elenco gremista. Os atletas fecharam a semana de treinos dentro da Pré-temporada Hotéis Laghetto 2019 no CT Presidente Luiz Carvalho, com foco na estreia do Campeonato Gaúcho diante do Novo Hamburgo. A partida será neste domingo (20), às 17h, no Estádio do Vale.

A primeira parte da atividade foi fechada. Quando o acesso foi permitido, os atletas executavam uma atividade recreativa em uma das metades do campo, o tradicional rachão de véspera de jogos. Na outra metade, os atletas que realizaram um coletivo na sexta-feira efetuaram um trabalho físico, sob orientação do preparador Rogério Dias.

O Grêmio divulgou a lista de inscritos no Estadual. Dela sairá a equipe base para o confronto no Vale, provavelmente a mesma que realizou um jogo-treino contra a equipe do Sindicato dos Atletas na última quinta-feira, vencido de goleada por 8 a 0.

Inscritos

O Tricolor buscará o bicampeonato nesta temporada para a manutenção da hegemonia estadual.

A lista de inscritos conta com: Alisson, André, Brenno, Pepê, Jean Pyerre, Paulo, Miranda, Julio César, Kaio, Leonardo Gomes, Lincoln, Juninho Capixaba, Madson, Marcelo Oliveira, Marinho, Matheus Henrique, Paulo Victor, Rafael Thyere, Rômulo, Thaciano, Thonny Anderson e Vico.

A lista da Base é composta por: Darlan Mendes, Dionathã, Felipe, Guilherme Guedes, Lucas Araújo, Matias, Frizzo, Patrick, Victor Bobsin e Vinicius Machado.

