O Grêmio iniciou os preparativos para jogo contra o Bahia no Brasileirão

Depois de golear o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo placar de 4 a 1, no domingo (13), a delegação gremista retornou a Porto Alegre no início da tarde desta segunda-feira (14). O plantel seguiu direto para o CT Luiz Carvalho onde iniciou os preparativos para o duelo diante do Bahia, na próxima quarta-feira (16), na Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como de praxe, os atletas que participaram da vitória de ontem realizaram um trabalho regenerativo dentro do vestiário. Os demais, embaixo de chuva, realizaram um treinamento coletivo contra a equipe sub-20. O time que atuou teve Brenno, Léo Moura, Heitor (zagueiro da Sub-20), Paulo Miranda, Juninho Capixaba, Rômulo, Darlan, Thaciano, Patrick, Luciano e Tardelli.

Everton e Matheus Henrique, que defenderam a seleção brasileira, e Kannemann, que esteve com a seleção argentina, não pareceram no gramado. Vizeu e Da Silva apenas correram.

O atacante Diego Tardelli, poupado da viagem para Belo Horizonte, foi o atleta escolhido para conceder entrevista coletiva no auditório do CT logo após os trabalhos desta tarde.

O plantel volta aos treinos na tarde desta terça-feira (15) quando Renato Portaluppi encaminha o time.

Convocação

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta segunda, uma substituição na lista dos atletas que representarão o País na disputa do Campeonato Mundial Sub-17. Assim, o meia gremista Pedro Lucas se juntará aos companheiros para defender o Brasil na Copa do Mundo.

Nome constante nas recentes convocações da categoria Sub-17 em preparação para o Mundial, Pedro Lucas recebeu seu quarto chamado, e se juntará ao volante gremista Diego Rosa para representar o País. Além dos jogadores, o Grêmio tem representantes na comissão técnica. O preparador de goleiros Mateus Famer e o fisioterapeuta Jorge Giongo.

As sedes da competição, disputada em outubro no Brasil, serão nas cidades de Brasília, Goiânia e Cariacica/ES.