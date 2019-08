O Grêmio realizou o seu primeiro treino antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

O Grêmio iniciou nesta segunda-feira (12) a primeira das quatro semanas decisivas que têm pela frente, e o primeiro trabalho antes do jogo contra o Athlético Paranaense já ocorreu com portões fechados. No gramado do CT Luiz Carvalho, sob chuva e frio, o técnico Renato Portaluppi trabalhou a escalação da equipe e estratégias para o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Ainda que o acesso tenha sido liberado somente quando os jogadores já participavam de um treino técnico sem indicação de time, a formação não deve ter grandes alterações em relação ao jogo contra a Chapecoense, quando os titulares estiveram em campo pela última vez, já que Renato não tem desfalques por suspensão ou lesão. Apenas Luciano, que já disputou a competição pelo Fluminense, é ausência confirmada.

Diego Tardelli, que não viajou ao Rio de Janeiro por dores, trabalhou normalmente e pode reforçar o grupo na concentração, que iniciou ainda na noite desta segunda. O último treinamento está marcado para a manhã desta terça (13), e também será fechado.

Gurias Gremistas

As Gurias Gremistas se reapresentaram na tarde desta seguna no Vieirão, após folga durante uma semana. Com a vaga na série A1 em 2020 garantida, agora o foco está no Campeonato Gaúcho Feminino, que inicia dia 25 deste mês. A partida será contra o Brasil de Farroupilha, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, às 15h.

Após encerrarem a disputa no Campeonato Brasileiro Feminino A2, quando foram superadas pelo Cruzeiro na semifinal, a equipe vai em busca do segundo objetivo do ano: o bicampeonato gaúcho.

