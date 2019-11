Esporte O Grêmio realizou treino visando o duelo diante do Palmeiras

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Titulares treinaram em separado e reservas fizeram coletivo contra base. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O plantel gremista trabalhou sob forte calor na tarde desta quarta-feira (20), no CT Luiz Carvalho, visando o duelo diante do Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (24), válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diferente do que ocorre normalmente, a movimentação desta tarde foi com os portões abertos à imprensa desde o início.

Dentro de campo, o time reserva participou de um coletivo contra jovens da Sub-19 e Sub-20 enquanto que os titulares trabalharam no outro lado, fazendo um treino técnico em campo reduzido. Entre eles, as presenças de Kannemann e Matheus Henrique, que retornaram de suas respectivas seleções. O mesmo caso do goleiro Phelipe Megiolaro.

O time que começou o coletivo foi escalado com Paulo Victor; Galhardo, Paulo Miranda, Rodrigues e Juninho Capixaba; Rômulo e Darlan; Patrick, Isaque e Pepê; André. O goleiro Júlio César e o atacante Felipe Vizeu começaram jogando pelo time da base, assim como Da Silva, Ferreira e Frizzo.

O volante Matheus Henrique foi o escolhido para conceder entrevista coletiva. Dentre vários temas, ele projetou a partida de domingo, em São Paulo.

Vizeu

Com contrato se encerrando ao fim deste ano, Felipe Vizeu já externou a vontade em permanecer no Grêmio por mais uma temporada. Em entrevista coletiva, na terça (19), o atacante afirmou já ter iniciado conversas sobre a renovação e, até mesmo, se mostrou disposto a falar diretamente com a Udinese-ITA, clube ao qual pertencer, para obter a ampliação do empréstimo.

“Já tivemos algumas conversas sim, meus empresários entraram em contato. Hoje sem dúvida minha prioridade é o Grêmio. Era um ano em que vim para jogar, infelizmente tive a lesão. Se precisar de mim para conversar com eles novamente claro que eu vou falar”, declarou o jogador.

