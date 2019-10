O Grêmio retornou a Porto Alegre após eliminação na Libertadores

Depois da derrota e a eliminação para o Flamengo, no Rio de Janeiro, a delegação do Grêmio retornou para Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (24). Com o placar de 5 a 0, sofrido na noite de quarta (23), o time de Renato Portaluppi foi eliminado nas semifinais da Copa Libertadores. O jogo da ida terminou empatado em 1 a 1.

A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Os jogadores se deslocaram até um portão secundário, onde o ônibus do Clube os aguardava.

Durante a saída do plantel, foi possível observar que o técnico Renato Portaluppi e o presidente Romildo Bolzan Jr., saíram em carros separados. Nenhum dirigente ou jogador conversou com a imprensa.

Um grupo pequeno de torcedores se fazia presente no portão 8, na avenida Sertório. Parte estava para apoiar e outra metade afirmou que cobranças eram necessárias. Mas não houve nenhum tumulto.

Com a eliminação, o time agora só vive a disputa do Campeonato Brasileiro. O objetivo passa a ser a classificação para a disputa da Libertadores do próximo ano. Já no domingo (27), o Tricolor tem compromisso contra o Botafogo, às 16h (de Brasília-DF), na Arena.

Atualmente, o Grêmio ocupa a 7ª colocação na competição nacional, com 41 pontos somados.

A preparação para enfrentar o time carioca se inicia nesta sexta-feira (25), quando o elenco se reapresenta. Para o enfrentamento, a equipe tem confirmadas as ausências de Rafael Galhardo, suspenso pelo cartão vermelho contra o Fortaleza, além deAndré, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo.