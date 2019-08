O Grêmio se reapresentou e treinou focado no jogo contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Após conquistar a classificação para a próxima fase da Copa Libertadoras da América, na última quinta-feira (1º), com vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, o Grêmio voltou aos treinamentos na manhã fria deste sábado (3), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Agora, o grupo vira a chave e trabalha focado na partida da próxima segunda-feira (5), contra a Chapecoense, às 20h, na Arena.

Como de praxe, a primeira parte da atividade foi destinada a um trabalho físico, orientado pelo preparador Rogério Dias e seus auxiliares. Em seguida, os atletas foram divididos em três equipes – enquanto duas delas se enfrentavam, trabalhando passes e movimentação, a terceira aguardava.

A novidade do trabalho ficou por conta do novo reforço do Tricolor apresentado na sexta-feira (2): o atacante Luciano trabalhou com o grupo normalmente.

Já o volante Michel treinou separado, trabalhando a parte física, com corridas em torno do gramado.

Após o treinamento, o preparador Rogério Dias concedeu entrevista coletiva.

Neste domingo (4), o grupo se reapresenta às 9h30min para mais uma atividade antes e de iniciar a concentração. A primeira parte do treino será fechada.

EFIPAN

A categoria sub-14 venceu o Internacional por 1 a 0 e garantiu a classificação para a final do 39º EFIPAN. Os gremistas irão enfrentar o Palmeiras em busca do heptacampeonato.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atacante Maranhão sofreu falta na lateral direita da área adversária. O próprio camisa 11 cobrou e Lucas Caniggia, de cabeça, marcou para o Grêmio. Mesmo com mais oportunidades de gols para o tricolor, a partida encerrou 1 a 0.

A final do 39º EFIPAN acontecerá neste domingo, às 16h, no Estádio Farroupilha, em Alegrete.

Luciano

A tarde de sexta foi reservada para a apresentação oficial do reforço mais recente que chegou para o elenco gremista. Anunciado na última segunda-feira (29), o atacante Luciano teve o primeiro contato com a imprensa em coletiva realizada na Sala de Imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho.

Acompanhado pelo diretor de futebol, Deco Nascimento, o atleta exibiu a camisa tricolor com o número 18 às costas. Depois de fardar o manto, atendeu de forma solícita aos questionamentos.

“Escolhi o Grêmio por ser um grande clube, que sempre chega nas competições em que disputa. Pesou a minha decisão em vir para cá porque sei que terei espaço para jogar e contribuir. Estou na minha melhor temporada na carreira e espero marcar muitos gols para ajudar meus companheiros”, disse Luciano.

Natural de Anápolis (GO), o atleta de 26 anos estava emprestado pelo Leganés, da Espanha, ao Fluminense, onde marcou 15 gols em 31 jogos disputados na temporada. O Grêmio adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta em definitivo, até dezembro de 2022.

Além do Fluminense, o atacante passou por Atlético-GO (onde começou sua carreira), Avaí, Corinthians, Leganés e Panathinaikos, da Grécia.

O atleta já teve seu nome publicado no BID da CBF e poderá disputar normalmente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Por já ter atuado por outro clube, Luciano não poderá atuar pelo Grêmio na Copa do Brasil.

