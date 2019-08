O Grêmio se reapresentou e treinou pensando no duelo com o Athletico-PR pelo Brasileirão

O plantel gremista se reapresentou na tarde desta quarta-feira (21), no CT Luiz Carvalho, após a derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, pela Copa Libertadores da América. O grupo foca o duelo do próximo sábado (24), diante do Athletico-PR, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Portaluppi deverá colocar em campo, na Arena, um time alternativo, tendo em vista o jogo de volta pela competição continental já na terça-feira (27) da próxima semana, em São Paulo.

A diretoria gremista até tentou a transferência da partida, mas a solicitação não foi aceita pela Confederação Brasileira de Futebol, diferente do que ocorreu com o Palmeiras, que teve seu jogo do próximo final de semana, contra o Fluminense, adiado pra o dia 10, possibilitando à equipe paulista um maior tempo de descanso.

Os jogadores que começaram a partida contra o Verdão, realizaram um trabalho regenerativo no vestiário. Os demais participaram de um coletivo, com a presença de alguns meninos da base e da Transição para compor o grupo.

A movimentação não contou com as presenças de David Braz e Capixaba. O zagueiro apresentou otite e foi poupado. Já o lateral, que entrou no jogo de terça ainda no primeiro tempo, fez o treino regenerativo.

O time começou com Júlio César, Galhardo, Paulo Miranda, Rodrigues e Darlan; Thaciano e Rômulo; Tardelli, Luan e Pepê; Luciano. Na etapa final, Patrick ingressou na vaga de Tardelli.

O lateral, Cortez, que deixou o gramado com uma lesão nas costas após uma dividida com Dudu, fez exames e não apresentou fratura. Ele buscará a recuperação para tentar voltar no jogo de terça.

O grupo gremista volta a treinar nesta quinta-feira (22), a partir das 15h, no CT Luiz Carvalho.

Sub-20

O Grêmio somou mais um ponto na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, na tarde desta quarta. Atuando no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, o Tricolor ficou no empate em um 1 a 1 diante do líder Flamengo. O gol gremista foi marcado pelo zagueiro Rafael Costa.

Aos 13 minutos de boal rolando na etapa complementar, Matheus Nunes cobrou falta rápida para Hernandes na extrema esquerda. Ele foi ao fundo e cruzou fechado, rasteiro. O goleiro rubro-negro se atirou para defender e soltou na risca da pequena área. Rafael Costa pegou o rebote e afundou o gol carioca.

O empate da equipe local aconteceu aos 22 minutos em cobrança de escanteio da direita. Adriel tentou tirar de soco e o zagueiro flamenguista chegou antes para cabecear para cima. A bola caiu para o outro jogador do Flamengo mais à frente, em posição de impedimento para empurrar para o gol aberto. Como só tinha um defensor gremista, a auxiliar anotou a infração. Mesmo assim, o árbitro não atendeu a marcação e validou o gol.

Assim o Grêmio chegou aos 10 pontos na tabela de classificação, na 14ª colocação. Volta à campo na quinta-feira, dia 29, no estádio Couto Pereira contra o Coritiba.

Expointer

Neste sábado, o Grêmio inicia sua participação na Expointer 2019. O stand Tricolor estará em frente ao Boulevard, esquina com a rua Coberta, por onde transitam milhares de visitantes, um dos espaços mais privilegiado do Parque Assis Brasil. O local de 140m², localizado na quadra 48, setor A, será compartilhado com a Petz, parceiro de produtos licenciados para animais de estimação, e que irá abrigar também a loja GrêmioMania, com ampla variedade de itens da linha oficial da Umbro.

Entre outras atrações, a presença do mosqueteiro, cenário para fotografias com painéis de taças das principais conquistas do Clube, desde a equipe profissional masculina, feminina e das categorias de base.

Em funcionamento até o dia 1º de setembro, o stand gremista na 42ª Expointer estará aberto diariamente das 10h às 20h. Neste ano, o Grêmio completa a sua oitava participação na maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina. Na edição de 2018 foram mais de 370 mil pessoas circulando pelo Parque Assis Brasil.

